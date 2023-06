Przypomnijmy: od początku roku było to 22,80 zł brutto, natomiast od połowy roku będzie 23,50 zł. Ci, którzy dostają zasiłki, zastanawiają się, czy w związku z tym, że rząd podnosi płacę minimalną, to podwyżka dotyczyć będzie również świadczeń, otrzymywanych przez bezrobotnych i tych w najtrudniejszej sytuacji finansowej, tzn. klientów opieki społecznej.

Zasiłek z PUP

Zasiłki dla bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i uprawnionych do otrzymywania tych pieniędzy, nie wzrosną, bo one właśnie wzrosły. 1 czerwca została podwyższona kwota. Świadczenie w wysokości 100 procent obecnie wynosi 1491,90 zł. W takiej wysokości jest wypłacane przez trzy pierwsze miesiące (90 dni) posiadania prawa do zasiłku, a 1171,60 zł – w późniejszym okresie, gdy bezrobotnemu przysługuje to prawo.