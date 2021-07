Plaga pijanych kierowców i napad na rowerzystę w powiecie wąbrzeskim. "Ucierpiało" ogrodzenie cmentarza!

NOWE Kolejna wpadka działaczy. Kolarka z Torunia pozbawiona szansy na start w Tokio!

Karolina Karasiewicz była pierwszą rezerwową w kolarskiej kadrze kobiet na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Polska dostała dodatkowe miejsce, ale Polski Związek Kolarski wysłał do Japonii inną zawodniczkę. Powód? torunianka w ogóle nie została zgłoszona do kadry olimpijskiej! - To groteska - komentuje Mieczysław Nowicki, wiceszef Polskiego Komitetu Olimpijskiego.