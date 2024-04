Planeta kontra tworzywa sztuczne - oto hasło obchodów Dnia Ziemi 2024

Tak promuje się właściwe postawy

To doskonała okazja do uświadomienia sobie problemów ochrony środowiska, do podniesienia świadomości społecznej na temat zagrożeń dla naszej planety, zainspirowania do działań na rzecz ochrony środowiska, a także wymiany informacji i doświadczeń.

W tym roku Dzień Ziemi obchodzimy pod hasłem "Planeta kontra tworzywa sztuczne". Obchody skupiają się na trzech głównych wyzwaniach: zebraniu poparcia dla Paktu Plastikowego ONZ, ograniczeniu fast fashion (szybkiej i masowej produkcji odzieży) oraz promocji sprzątania Ziemi.