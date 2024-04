IX Wiosenne Sprzątanie Noteci. Akcja już w sobotę w Inowrocławiu

Uczestnicy, a może nim być każdy chętny, spotkają się w sobotę o godz. 10.00 na Przystani Kajakowo – Żeglarskiej ZHR przy ulicy Poznańskiej 384 w Inowrocławiu. Stąd wyjdą na brzegi Noteci, a niektórzy wypłyną na rzekę kajakami, aby posprzątać wszystko to, co ludzie nieszanujący środowiska i bliźnich wyrzucili jako niepotrzebne.

- Worki, rękawiczki, a na koniec ciepły posiłek zapewniają organizatorzy – informuje Edyta Rynkiewicz, rzecznik prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy , który jest jednym z organizatorów tego wydarzenia.

Sprzątanie potrwa do godziny 12.00. To wystarczy - co potwierdziło osiem wcześniejszych akcji - aby zapełnić wiele dużych worków na śmieci.