Plaże miejskie i jeziora w Sępólnie, Więcborku i Kamieniu Krajeńskim. Tu można odpocząć. Zobaczcie, jak wyglądają krajeńskie akweny

Plaże w Sępólnie, Więcborku i Kamieniu

W Sępólnie Krajeńskim sezon kąpielowy rozpocznie się już 15 czerwca. Na plaży miejskiej pojawi się dwóch ratowników, którzy pilnować będą bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Oprócz możliwości korzystania z wiaty wypoczynkowej, boiska do piłki siatkowej oraz mini parku wodnego i placu zabaw dla najmłodszych, wypoczywający mają do dyspozycji wypożyczalnię sprzętu wodnego. Do odpłatnego wypożyczenia są kajaki, żaglówki, łodzie wiosłowe, łodzie wyposażone w silniki elektryczne, rowery wodne, deski do nauki pływania i leżaki.