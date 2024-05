Pływacy z Konina najlepsi w Otylia Swim Cup. Otylia Jędrzejczak szuka pływackich talentów

Pływacy KTP Iskry Konin zwyciężyli w klasyfikacji medalowej pływackich zawodów Otylia Swim Cup, które w niedzielę zakończyły się w Kaliszu. Tradycyjnie Otylia Jędrzejczak, która największe sukcesy odnosiła w stylu motylkowym, specjalnymi pucharami nagrodziła zawodników ścigających się właśnie tym stylem.

Zakończone w niedzielę w Kaliszu zawody były pierwszą tegoroczną odsłoną Otylia Swim Cup. Najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania Otylia Jędrzejczak od 2015 roku organizuje imprezy, w których startują setki młodych adeptów pływania z całej Polski. Tradycyjnie pierwszego dnia w Kaliszu rywalizowały dzieci w wieku 11 lat i młodsze, natomiast w niedzielę do rywalizacji przystąpiła młodzież od dwunastego do piętnastego roku życia. – Bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy kolejną edycję Otylia Swim Cup 2024 i że rozpoczęliśmy ją w Kaliszu, przyjaznym dla nas obiekcie sportowym i przy dobrej współpracy z miastem Kalisz. Zawodnicy przyjechali do nas z całego kraju, więc to tylko świadczy o tym, że Otylia Swim Cup nadal cieszy się dużym zainteresowaniem młodych zawodników. Mimo tego, że tych imprez pływackich w Polsce jest sporo, to Otylia Swim Cup cieszy się powodzeniem. Chcą przyjeżdżać, chcą rywalizować, chcą rozpoczynać swoją drogę rywalizacji sportowej i poprawiać wyniki. Oczywiście to nie jest moment na rekordy życiowe, ale jest moment na to, żeby sprawdzić, w którym są momencie startowym. Mam nadzieję, że te zawody pokazują im, że warto walczyć o swoje marzenia w wodzie, w czterech ścianach i dnie, które mogą przerodzić się w ich świetną sportową przygodę życiową – mówi Otylia Jędrzejczak.

Drugiego dnia zawodów najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych uzyskali: Marcelina Sadłocha (KTP Iskra Konin) i Oliwier Okupniarek (KTP Iskra Konin) w kategorii dwunastolatków, Amelia Sadłocha (KTP Iskra Konin) i Bruno Moros (KS Posnania Poznań) w kategorii trzynastolatków oraz Karolina Kurzeja (MKS STP Nowy Sącz) i Mateusz Bilski (UKS Maratończyk Ostrów Wlkp.) w rywalizacji czternasto- i piętnastolatków. W klasyfikacji medalowej zwyciężyli pływacy KTP Iskry Konin przed KS Posnanią Poznań i UKS Niagarą Jedynka Wolsztyn.

– Moim długoterminowym marzeniem jest to, żeby to było dużo więcej zawodów, z wielkim finałem, ale nie mówimy nigdy, bo fundacja się nie zatrzymuje. Cieszę się, że w Otylia Swim Cup w 2015, 2016, czy 2017 roku startowało wiele czołowych dzisiejszych postaci kadry narodowej, jak bracia Chmielewscy, czy Ksawery Masiuk – dodaje najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. Zawodnicy w przerwach między startami mogli zajadać się lodami ufundowanymi przez markę Koral, a także otrzymali atrakcyjne atrakcyjne pakiety startowe ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów z AquaWave i NILS Group. Były też przepiękne medale, a w trakcie zawodów losowane były wyścigi premiowane, których zwycięzcy otrzymali specjalne upominki.

Startujący w zawodach w Kaliszu dzieci i młodzież nie ukrywają, że bardzo chętnie przyjeżdżają na imprezy organizowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak. – Są to już moje siódme zawody z Fundacją Otylii, więc mogę powiedzieć, że bardzo wiernie przyjeżdżam na te imprezy. Są one po prostu super, jest cudowna atmosfera, można poznać dużo nowych ludzi i właśnie m.in. też panią Otylię. Myślę, że właśnie obecność pani Otylii bardzo działa motywująco na młodych zawodników, bo jednak jest to mistrzyni olimpijska. Myślę, że każdy z zawodników chciałby kiedyś być tak jak Otylia – mówi Karolina Kurzeja z MKS STP Nowy Sącz, najlepsza zawodniczka Otylia Swim Cup w kategorii 14-15 lat oraz zdobywczyni Pucharu Otylii Jędrzejczak za najlepsze wyniki w stylu motylkowym. Wśród chłopców ten puchar zdobył Mateusz Bilski z UKS Maratończyk Ostrów Wielkopolski.

Zawody Otylia Swim Cup w Kaliszu odbyły się już po raz drugi, bo młodzi adepci pływania rywalizowali już na pływalni Delfin także w ubiegłym roku. Zdaniem Dominika Grudzińskiego, trenera KKS Włókniarz 1925 Kalisz, szkoleniowca m.in. Julii Maik, która w tym roku wystartuje w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, możliwość startów w zawodach organizowanych przez mistrzynią olimpijską jest dla dzieci wielkim wydarzeniem i znakomitą motywacją.

– Julia Majk też zaczynała od imprezy Otylii Jędrzejczak i te marzenia też spełniła, więc wydaje mi się, że to jest najlepsza forma promocji pływania dla młodszych dzieci. W naszej sekcji jest bardzo dużo młodych pływaków, ale przy szkoleniu dzieci bardziej stawiamy na zabawę i trenowanie poprzez zabawę. Nie przywiązujemy bardzo dużej uwagi do wyników w wieku dziecięcym czy juniora. Staramy się, żeby bardziej pokochali pływanie, niż myśleli, że to jest trenowanie. Co roku sekcja się rozszerza, więc wydaje mi się, że te cele osiągamy – mówi Grudziński. Zawody Otylia Swim Cup organizowane są przez Fundację Otylii Jędrzejczak przy współpracy z Kaliskim Klubem Sportowym Włókniarz 1925 Kalisz. Organizację Otylia Swim Cup wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, miasto Kalisz i Aqua Park Kalisz.

