Pływacy znów z licznymi medalami. Rekord Piskorskiej, minimum Majerskiego

Kilkanaście minut później Polacy znów wyłowili z wody złoty i srebrny medal, tym razem w rywalizacji kobiet na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym. Wygrała pewnie Adela Piskorska, która przy okazji ustanowiła nowy rekord uniwersjady – 27,84 sek. Na drugim miejscu finiszowały ex equo Polka Paulina Peda i Amerykanka Anya Mostek, a czwarta na mecie Włoszka Federica Toma straciła do nich zaledwie jedną setną sekundy!

– Niestety, nie naszła mi ściana na nawrocie, ale finisz był na pewno bardzo dobry. Wcześniej byłem na mistrzostwach świata seniorów i uważam, że to było bardzo dobre pływanie. Powtórzyłem wynik z półfinału, złamałem pięćdziesiąt dwie sekundy już trzeci raz w życiu – dodał Jaśkiewicz.

– Kolejny złoty medal naszej ekipy i muszę powiedzieć, że to też kolejny bardzo dobry występ naszej ekipy i mój oczywiście też. Super, tylko się cieszyć – mówił zmęczony Majerski.

– Nigdy tak dobrze nie trenowałam, jak w ostatnim czasie. W Fukuoce nie poszło tak, jakbyśmy chcieli. Nadal mam sporo swoich własnych, prywatnych problemów i teraz mogę spojrzeć w lustro i powiedzieć: Adela, zrobiłaś to, dla siebie jesteś wielka. W samolocie przespałam całą podróż, ledwo stałam na nogach i ciężko mi było oddychać. Wiedziałam, że ta forma jest ukryta, ale pewne blokady i fizyczne sprawy nie pozwoliły mi tego pokazać. Mam nadzieję, że będę się coraz bardziej rozpędzać – mówiła Piskorska.

– Szkoda, że te zawody nie trwają dłużej, bo jak widać rozpędzamy się. Poprawiłam czas z półfinału, Adela pobiła rekord zawodów. Fantastycznie, nie wiem, co powiedzieć. Finisz był pasjonujący, bo razem z Amerykanką wyprzedziłyśmy kolejne zawodniczki o jedną setną sekundy i obie mamy srebrne medale. Jak na jedenasty start na tych zawodach to naprawdę jestem bardzo zadowolona – cieszyła się Peda.

Czy biało-czerwoni spodziewali się tak dobrych rezultatów? – Wiedzieliśmy, że jesteśmy zgraną i mocną drużyną. Na pewno Polska może być z nas dumna, bo robimy wszystko, co w naszej mocy, by wywieźć stąd jak najwięcej medali. Cieszę się, że możemy rywalizować z lekkoatletami o to, kto zgarnie więcej medali. Nasze polskie pływanie może być jeszcze lepsze w przyszłym roku na igrzyskach olimpijskich. Mam nadzieję, że wtedy też pokażemy, jak mamy silną drużynę w pływaniu – dodał Jaśkiewicz.

– Historia pływaków na uniwersjadzie nie wskazywała na tak liczne medale, do tego połowa z nas przyleciała tutaj prosto z mistrzostw świata w Fukuoce. Na przykładzie Kamila Sieradzkiego możemy powiedzieć, że rozpędzamy się. Dobrze, że zawodnicy mają też mistrzostwa U23 w Irlandii, bo tam też mogą padać dobre wyniki – powiedziała Peda.

Pływacy zakończą zmagania na 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu w poniedziałek.