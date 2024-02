Po awarii w ciepłowni w Bydgoszczy. Kotły będą stygnąć dwa dni, żeby mogli do nich wejść pracownicy

- Doszło do rozszczelnienia a instalacji wewnątrz kotłów. Natomiast tak na sto procent będziemy mogli stwierdzić, co tam się wydarzyło, już kiedy będzie możliwe wejście do środka tych urządzeń. One normalnie pracują w temperaturze grubo powyżej 500 stopni C., więc samo wystudzenie zajmuje mniej więcej dwa dni - mówi Artur Michniewicz, dyrektor ds. komunikacji z Polskiej Grupie Energetycznej.

Operator szacuje, że ekipy techniczne będą mogły dostać się do miejsca awarii najszybciej w czwartek 8 lutego, kiedy kotły wystygną do temperatury umożliwiającej wejście tam ludzi. Bo to tak - porównuje dyrektor Michniewicz - "jakby wchodzić do piekarnika".

O awarii ciepłowniczej w środę, 7 lutego, w godzinach porannych poinformowały Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz bydgoski KPEC. Z pierwszych komunikatów wynikało, że awaria może potrwać do 14 lutego. Co wiadomo teraz na pewno, to że doszło do rozszczelnienia instalacji w trzech z czterech kotłów EC II, która działa na Łęgnowie, przy ulicy Energetycznej.