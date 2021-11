Po pożarze kamienicy przy ul. Kościelnej w Chełmnie. Rodziny potrzebują wsparcia Monika Smól

Pogorzelcy z Chełmna nie mogą wejść do swoich domów nawet po najpotrzebniejsze rzeczy OSP Kijewo Królewskie Zobacz galerię (8 zdjęć)

Co z pogorzelcami z kamienicy przy ul. Kościelnej? Przypomnijmy, w niedzielę wieczorem strażaków wezwano do pożaru kamienicy. Z budynku ewakuowano wówczas siedem rodzin. Na razie nie mogą wrócić do swoich domów.