Po rewitalizacji Sępólna kamienice na rynku i Starym Mieście będą jednak odnowione

Jednak sprawy przybrały inny obrót. Wszystko wskazuje na to, że jednak nieestetyczne elewacje kamienic będą odnowione, a to za sprawą interwencji radnego Leszka Kąkola.

- Powoli coś w tej sprawie się rusza, bo po apelu radnego wspólnoty chcą odnawiać te elewacje. Z mojej strony padła prośba, by to jedna firma się tym zajęła, ale oczywiście maja prawo wybrać kogokolwiek. Wstępnie zgodził się Zakład Gospodarki Komunalnej w Sępólnie. Jeśli nie ZGK, znajdą kogoś innego, tak by chociażby w części odnowiono budynki – mówi burmistrz Stupałkowski.