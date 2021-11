Po świetnym starcie w Polsce panczeniści będą rywalizować w Stavanger

Biało-czerwoni w znakomitym stylu rozpoczęli pucharową rywalizację. Atut lepszej znajomości toru w tomaszowskiej Arenie Lodowej został w dużej mierze wykorzystany przez polskich panczenistów. Biało-czerwoni pod względem sportowym i organizacyjnym stanęli na wysokości zadania.

– To najlepsze dotychczasowe zawody Pucharu Świata, jakie miały miejsce w Tomaszowie. Oprócz pierwszego od czterech lat pucharowego medalu dla naszego zawodnika była cała masa wartościowych wyników. Drużyna kobiet, czy Kaja Ziomek na 500 metrów w grupie A uplasowały się tuż za podium, a w czołowej dziesiątce mieliśmy też Natalię Czerwonkę – wymienia Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Bardzo dobrze w PŚ poradził sobie zwłaszcza Zbigniew Bródka, który wrócił do startów po blisko trzyletniej przerwie. Mistrz olimpijski z Soczi wyostrzył sobie apetyt na udział w czwartych igrzyskach olimpijskich. Brązowy medal w sobotnim biegu masowym sprawia, że start w Pekinie jest już na wyciągnięcie ręki. Co ciekawe, to pierwsze polskie podium w PŚ od czasu występu Artura Wasia (obecnie trenera reprezentacyjnego) w… Stavanger, dokąd teraz przenosi się rywalizacja. Właśnie w Norwegii Bródka może przybliżyć się do startu na igrzyskach na swoim koronnym dystansie. 37-latek podczas PŚ w Tomaszowie był czwarty na 1500 metrów w grupie B, a w Skandynawii prawdopodobnie przyjdzie mu już walczyć z najlepszymi.