Po ulicach Kruszwicy spaceruje bocian. Nie odleciał na zimę do ciepłych krajów - zobaczcie zdjęcia

Bocian przyzwyczaił się do ludzi, bo jest przez nich dokarmiany. Chętnie pojawiał się w okolicach szkoły podstawowej, bo dostawał smakołyki od uczniów. Ostatnio spotkać można go przy ul. Kolegiackiej, w okolicach sklepu mięsnego spółdzielni w Janocinie. Czeka tam na mięso.

- Skoro ma pod nosem takie smakołyki, nie będzie gonił po nadgoplańskich łąkach za myszami. Po konsultacjach ze specjalistami, na naszym facebookowym profilu zamieściliśmy szczegółową informację, czym można dokarmiać bociany. Apelujemy też do mieszkańców Kruszwicy i okolic, by nie próbowali łapać bociana. To duże zwierzę, które potrafi zdemolować na przykład samochód - podkreśla Andrzej Sieradzki.