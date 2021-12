Pociągi pasażerskie wróciły do Rypina. TLK Flisak dojedzie do Gdyni, Katowic i Płocka

Zgodnie z nowym rozkładem, pociąg będzie zatrzymywał się na stacji w Sierpcu, Rypinie, Płocku i Brodnicy. Na świeżo wyremontowanym odcinku Sierpc – Brodnica można poruszać się z prędkością do 80 km/h. To sprawia, że z Rypina do Płocka dojedziemy w około godzinę. Dalsza podróż np. z Rypina do Gdyni Głównej zajmie około 4 h, co istotne, bez przesiadek.