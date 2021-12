PKP Intercity w Rypinie, Brodnicy i Grudziądzu. Nowy rozkład jazdy pociągów na sezon 2021/2022 Tomasz Błaszkiewicz

Od niedzieli 12 grudnia Rypin, Brodnica i Grudziądz zostaną przyłączone do siatki połączeń PKP Intercity. Pociąg TLK Flisak ma kursować między Katowicami a Gdynią, co oznacza, że z kujawsko-pomorskiego dojedziemy także m.in. do Częstochowy, Łodzi i Płocka. Dla Rypina to powrót pociągów pasażerskich po 21 latach.