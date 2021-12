Pociągi wracają na tory w Kujawsko-Pomorskiem. Co o nowych połączeniach mówią mieszkańcy?

- Nie sądziłam, że jeszcze będę miała okazję wsiąść w Rypinie do pociągu - mówi 80-letnia mieszkanka tego miasta. A jednak, pociągi kursują tutaj już od pięciu dni. Są też już pierwsze wnioski pasażerów.

Smaki Kujaw i Pomorza - sezon 3 odcinek 31

Gdy 10 lutego burmistrzowie Brodnicy, Sierpca i Rypina podpisali deklarację o współpracy i podjęciu wspólnych działań na rzecz reaktywacji ruchu pasażerskiego, nie brakowało komentarzy, że na deklaracjach się skończy. - To prawda, było wielu, którzy nie wierzyli, że kolej osobowa wróci do Rypina – przyznaje burmistrz Paweł Grzybowski. - A przecież pamiętamy czasy, gdy jeździło się słynnym pociągiem Łódź Kaliska - Gdynia na studia, do szkoły, na wakacje, do wojska. Dziś, dzięki determinacji mieszkańców, znów mamy otwarte okno na świat. O zaangażowaniu rypinian najlepiej świadczy frekwencja podczas powitania pierwszego pociągu. W niedzielę 12 grudnia w podróż, często sentymentalną, wybrali się także starsi mieszkańcy. - Gdy 21 lat temu przejeżdżał ostatni pasażerski, zabrałam w podróż wnuki - wspomina 80-letnia rypinianka. - Chciałam, żeby zostało im to wspomnienie. Pojechaliśmy tylko do najbliższej stacji w Puszczy, ale radość była ogromna. Nie wiem co kierowało władzami, które podjęły wówczas decyzję o zlikwidowaniu połączeń pasażerskich, ale dla nas, rypinian, kolej była i jest ważna. Dobrze, że udało się to naprawić. Teraz marzy nam się już tylko nowy dworzec.

Miniona niedziela była też pierwszym po 21 latach dniem, gdy pociąg pasażerki przejechał przez Brodnicę. Jak zaznaczyła Katarzyna Grzduk, rzecznik prasowy PKP Intercity S.A., dzięki temu połączeniu mieszkańcy nie tylko Brodnicy, ale także Rypina i Grudziądza zyskali możliwość sprawnej podróży do Trójmiasta, Katowic, Częstochowy czy Łodzi. Zwiększyła się też liczba połączeń kolejowych: z 7 do 12 par pociągów na trasie z Jabłonowa Pomorskiego do Brodnicy, a z 2 do 10 na trasie Toruń-Jabłonowo Pomorskie. W najbliższych latach planowana jest elektryfikacja linii kolejowej z Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego, a rewitalizacją ma zostać także objęty odcinek Jabłonowo-Grudziądz. Mieszkańcy powiatu brodnickiego podkreślają jednak, że remontu wymagają nie tylko linie kolejowe, ale także dworce, zarówno w Brodnicy, jak i w Jabłonowie Pomorskim.

Zawsze może być lepiej