Pociągi znów pojadą z Torunia do Sierpca przez Lipno. "To najważniejsza oczekiwana społecznie zmiana w nowym rozkładzie jazdy"

Jak zapewnia Urząd Marszałkowski w Toruniu, połączenia Toruń-Sierpc i Sierpc-Toruń będą obsługiwały codziennie trzy pary pociągów. Godziny przyjazdów i odjazdów zostały ułożone tak, by pierwszy poranny skład z Sierpca przyjeżdżał do Torunia przed godziną 8.00, a także by zapewnić skomunikowanie z pociągami Kolei Mazowieckich w kierunku Nasielska i Kutna przez Płock.

- Pociągi do Sierpca to najważniejsza oczekiwana społecznie zmiana w nowym rozkładzie jazdy. Cieszę się, że obecna sytuacja pozwala na reaktywację tej linii – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Na realizację wszystkich pasażerskich przewozów kolejowych objętych aktualnym rozkładem jazdy samorząd województwa przeznacza 135,7 mln złotych, wobec 90 milionów złotych poprzednio.

- Oznacza to o 30 procent połączeń więcej (łącznie blisko 5 milionów pociągokilometrów). Oprócz przywrócenia linii do Sierpca, pozytywne zmiany obejmują też zwiększenie liczby pociągów obsługujących połączenia - zapowiada Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

