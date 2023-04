Poczta Polska wydała specjalny znaczek z okazji 900-lecia diecezji włocławskiej [zdjęcia]

Jubileusz 900-lecia diecezji włocławskiej

Uroczyste obchody jubileuszu 900-lecia diecezji włocławskiej rozpoczęły się w sobotę 22 kwietnia 2023 roku w Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli. Uroczystość transmitowana była przez Telewizję Trwam. Tam również rozpoczęło się Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. Ikona do marca 2024 roku odwiedzać będzie poszczególne parafie diecezji. We Włocławku peregrynacja rozpocznie się 1 marca 2024 roku. Zakończenie zaplanowano na 16 marca 2024 w katedrze .

Plenerowa wystawa z okazji jubileuszu 900-lecia diecezji włocławskiej

We Włocławku wystawa pojawi się jesienią – dostępna będzie od 16 października do 4 listopada 2023 roku. Odwiedzi także inne miejscowości naszego regionu:

We Włocławku znów zaśpiewają muzykę chrześcijańską. Wraca koncert „Uwielbienia”

Znaczek Poczty Polskiej na 900-lecie diecezji włocławskiej

Warto dodać, że z okazji 900-lecia diecezji włocławskiej, Poczta Polska wyemitowała specjalny znaczek w formacie 31,25 x 25,5 mm. Do obiegu wprowadzono go 22 kwietnia 2023 roku. Nakład wynosi 10 milionów egzemplarzy. Znaczki mają być dostępne we wszystkich urzędach pocztowych w kraju.

Na znaczku wyemitowanym przez Pocztę Polską zamieszczono krzywaśń pastorału biskupa Macieja z Gołańczy oraz herb diecezji włocławskiej. Poczta wyemitowała także kopertę. Diecezja włocławska na swoim Facebooku poinformowała, że na kopercie pokazano bullę papieża Eugeniusza III z 1148 roku i katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. Na datowniku znalazł się znak wizualizujący nawiedzenie Matki Bożej w znaku kopii Ikony Jasnogórskiej oraz Jubileusz 900-lecia istnienia Diecezji Włocławskiej.