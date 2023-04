900-lat diecezji włocławskiej! Rozpoczynają się uroczystości jubileuszowe. Co przygotowano? [zdjęcia]

- Na przestrzeni wieków była to jedna z najbardziej istotnych i znaczących diecezji, obok takich jak gnieźnieńska czy krakowska. Biskupstwo włocławskie było bardzo znaczące. W średniowieczu to właśnie biskupi włocławscy zajmowali najważniejsze miejsca, obok Gniezna i Krakowa, zasiadając w senacie. To również tutaj – we Włocławku - w XVI wieku powstało Wyższe Seminarium Duchowne - jedno z pierwszych w Europie, którego absolwentem jest bł. kardynał Stefan Wyszyński. Diecezja może poszczycić się też wielkimi postaciami świętych i błogosławionych: św. Faustyna Kowalska, św. Maksymilian Kolbe, którzy urodzili się na terenie diecezji i spędzili pierwsze lata życia. Z diecezją związany jest bł. kardynał Wyszyński, bł. biskup Michał Kozal, we Włocławku poniósł śmierć męczeńską bł. ks. Jerzy Popiełuszko – przypomniał na konferencji prasowej zapowiadającej uroczystości jubileuszowe, ks. Zbigniew Łukasik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego we Włocławku.