Pod Bydgoszczą uprawiał na działce... marihuanę! Miał też sprzęt do wyrobu narkotyków i gotówkę [zdjęcia, wideo]

Na podstawie podsiadanych w wyniku m.in. pracy operacyjnej ustaleń, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, udali się na działkę 50 -latka z Solca Kujawskiego aby zatrzymać mężczyznę i zebrać dowody na miejscu. Ich podejrzenia były trafne!

To jednak nie było wszystko. - Po otwarciu zamrażarki policjanci stwierdzili, że nie służy ona do przechowywania żywności, lecz kolejnych kilogramów narkotyków i sprzętu służącego do prowadzenia tego rodzaju działalności przestępczej - kontynuuje kom. Lidia Kowalska.