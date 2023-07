Pod kościołem Chrystusa Miłosiernego na Rąbinie w Inowrocławiu odbyło się święcenie pojazdów. Zobaczcie video

Do udziału w spotkaniu posiadaczy różnych pojazdów, którymi inowrocławianie poruszają się po drogach, zaprosiła parafia Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu oraz Automobilklub Inowrocławski. Samochody i jednoślady poświęcił tam proboszcz parafii, ks. Paweł Kowalski. Przed kościołem była też okazja do oznakowania rowerów i wpisania ich do policyjnych rejestrów.

Zachęcamy do obejrzenia materiału video z dorocznej imprezy "Święty Krzysztof, patron kierowców", jaka zorganizowana na terenie parafii Chrystusa Miłosiernego.