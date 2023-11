Pod Świeciem pijany mężczyzna spowodował kolizję i chciał przekupić policjantów. Grozi mu 10 lat więzienia

W poniedziałek 27 listopada około godz. 16.30 na ulicy Polnej w Bukowcu (powiat świecki) doszło do kolizji drogowej z udziałem volkswagena golfa.

- Mężczyzna wjechał w ogrodzenie pobliskiej posesji. Funkcjonariusze ze skierowanego na miejsce patrolu, w trakcie rozmowy, wyczuli od kierowcy alkohol. 37-latek w pewnym momencie próbował uciec. Lecz na próżno, bo już po chwili był w rękach mundurowych, którzy zaprowadzili go do radiowozu – informuje kom. Joanna Tarkowska, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Świeciu.

Kierowca vw golfa miał w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Zaproponował policjantom pieniądze w zamian za odstąpienie od dalszych czynności. Funkcjonariusze poinformowali go, że próba przekupienia policjanta to przestępstwo. Pijany kierowca jednak ponawiał swoją propozycję. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mieszkaniec powiatu świeckiego usłyszał zarzuty we wtorek 28 listopada. Grozi mu do 10 lat więzienia.