Podpalacz śmietników z osiedla Strzemięcin w Grudziądzu został zatrzymany przez policjantów

Do podpaleń doszło w nocy 12 maja w dwóch lokalizacjach przy ul. Korczaka na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu. Pożarem zostały objęte najpierw plastikowe kontenery na śmieci, a godzinę później płonęła wiata wraz z kontenerami. Uszkodzony został też samochód zaparkowany przy wiacie.

Strażacy dwukrotnie w niedługim odstępie czasu byli wzywani do ugaszenia pożaru wiat śmietnikowych i zajętych od ognia kontenerów z odpadami na osiedlu Strzemięcin.

Za to przestępstwo grozi 32-latkowi do pięciu lat więzienia. Straty wywołane pożarem wyniosły ok. 40 tys. zł.