Podsumowanie policyjnej akcji "Znicz" w powiecie inowrocławskim. Kierująca kobieta miała 3,4 promila alkoholu w organizmie!

- Było zdecydowanie więcej patroli, a to przełożyło się na częstsze kontrole drogowe. Policjanci reagowali oczywiście na nadmierną prędkość kierujących. Apelowali, by dostosować prędkość do natężenia ruchu. Ponadto patrole zwracały uwagę na trzeźwość kierujących, ich stan psychofizyczny, ale nie tylko. Szczególną uwagę policjanci poświęcili na prawidłowe przewożenie pasażerów. Zadaniem funkcjonariuszy było także utrzymanie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i w okolicach cmentarzy - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji.