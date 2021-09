Podsumowano akcję "Wąbrzeźno żąda dostępu do morza". - Pomyślałem: wariaci - powiedział Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia

Pomysłodawcą lipcowego spływu kajakowego z Wąbrzeźna do Morza Bałtyckiego pod hasłem "DbajMY o H2O" był Wojciech Trzciński, zastępca burmistrza Wąbrzeźna. Spływ miał na celu zwrócenie uwagi na znaczenie wody, a zarazem był realizacją marzenia wąbrzeźnian, którzy wiele lat temu napisali na garażu przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie "Wąbrzeźno żąda dostępu do morza". Podczas spływu do wąbrzeźnian dołączały kolejne osoby reprezentujące jeszcze 12 samorządów (Bydgoszcz, Chełmno, Gdańsk, Gniew, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lubicz, Solec Kujawski, Stegnę, Świecie, Tczew i Toruń), których przedstawiciele podczas spływu podpisywali deklarację, w której zobowiązali się do dbania o wodę.

- Gdy odebraliśmy pierwszego maila od Wąbrzeźna, pomyślałem: "wariaci" i jeszcze pod hasłem żądania dostępu do morza

- przypomniał Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecie.