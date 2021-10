Podwójne kary dla kierowców mają być nowym batem na piratów drogowych. Oto proponowane zasady

Rząd cały czas pracuje nad pakietem zmian dla kierowców. Głównie chodzi o zaostrzenie kar za największe przewinienia. Mandaty mają być zdecydowanie wyższe, co ma odstraszyć m.in. przed nadmierną prędkością. Kontrowersje wzbudza jednak jeden z pomysłów. Chodzi o tzw. podwójny system kar. Jeśli kierowca popełni jakieś wykroczenie i po 2 latach ponownie zostanie zatrzymany przez policję za złamanie przepisów, to w drugim przypadku zapłacić ma podwójny mandat.Jego wysokość ma być uzależniona od popełnionego drugiego wykroczenia. System ten ma być stosowany tylko w określonych przypadkach. I nie trzeba wcale popełnić tego samego wykroczenia. Dla przykładu kierowca raz przekroczy prędkość i zostanie ukarany, a po jakimś czasie nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu. Wówczas zapłaci dwukrotnie wysoki mandat za to drugie wykroczenie.Wiemy, za jakie przewinienia grozi podwójny mandat. Zobacz, kiedy ma być zastosowany podwójny system kar na kolejnych stronach ----->

Łukasz Kaczanowski/Polska Press