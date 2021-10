Surowe kary dla kierowców od grudnia 2021 - zmiany w przepisach. Zobacz, o ile wzrosną mandaty

Według zapowiedzi rządu (bo to jego projekt) wyższe mandaty mają wejść właśnie wtedy i zdecydowanie poprawić dyscyplinę zmotoryzowanych, a co za tym idzie bezpieczeństwo na polskich drogach. Ostrzejsze sankcje mają spotkać m.in. przekraczających dozwoloną prędkość i jadących pod wpływem alkoholu.

NIK wytyka ministrowi

Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli w swym najnowszym raporcie przypomina, że na 100 wypadków na polskich drogach ginie statystycznie rzecz biorąc 9,6 osób, a to najwięcej we Wspólnocie (sic!). Druga na niechlubnej liście jest Bułgaria (9,3), a najbezpieczniej jest w Niemczech (1,0), w Austrii (1,2) i Szwecji (1,6).

Sytuację mają poprawić mandaty

Jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 30 km na godzinę, narazi się na co najmniej 1500- złotowy mandat (maksymalnie 5 tys. zł) i to niezależnie od tego, czy zrobił to w terenie zabudowanym czy też nie. Dla porównania teraz taryfikator przewiduje za to wykroczenie 200- 300 zł. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, otrzyma grzywnę nie niższą niż 3 tys. zł, a maksymalną 5 tys.