Podwyżki w 2024 roku - nowa płaca minimalna. W tych branżach pracownicy zarobią więcej w 2024 roku

W 2024 roku pracodawcy będą musieli podnieść wynagrodzenie wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, którzy zarabiają mniej niż 4300 złotych brutto. To oznacza, ze nie tylko osoby z najniższymi zarobkami dostaną podwyżkę.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2024 roku zarobki będą wynosić 4300 złotych brutto, czyli 3 261,53 zł na rękę. Natomiast od 1 stycznia pracodawcy będą wypłacać 4242 zł brutto.

Pracodawcy ustawą są zobowiązani do podnoszenia pensji do najniższego pułapu, ale nie mają obowiązku podnosić płacy osobom zarabiającym więcej. To niestety powoduje, że coraz więcej osób pracujących zbliża się do minimalnego krajowego wynagrodzenia, przez co oczekuje również podwyżek.