Pogoda na lato 2024. Lipiec i sierpień ma być w Polsce cieplejszy niż zwykle. Odetchniemy dopiero w październiku

Pogoda na lipiec

Pogoda na sierpień

Pogoda na wrzesień

Średnia miesięczna temperatura powietrza powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej i tylko na północnym wschodzie kraju w normie. W Toruniu średnia temperatura we wrześniu zawiera się między 13,5 – 14,7 stopniami.

Pogoda na październik

Dziesiąty miesiąc tego roku będzie – według prognoz – drugim po czerwcu w normie termicznej. W Toruniu norma wynosi 7,9 – 9.9 stopni Celsjusza.

Miesięczna suma opadów najprawdopodobniej będzie wyższa. W Toruniu norma wynosi 17,6 – 39,9 mm. Tak jak wszędzie także w tym mieście regionu ma padać intensywniej.

* Prognozę opracowano w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB. Autorzy przypominają, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (deszcz lub grad, śnieg).