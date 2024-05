Wiemy już, gdzie latem będzie można się kąpać. Bezpiecznie, pod nadzorem ratowników

To 7 kąpielisk w zachodniej i południowo- zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i 26 kolejnych w Wielkopolsce, na Pomorzu, ziemi lubuskiej i na Pomorzu Zachodnim. Te wszystkie kąpieliska znajdują się w rozległym Regionie Wodnym Noteci, którym administruje jako właściciel wód RZGW z siedzibą w Bydgoszczy.

Nie jest to koniec procedury, bowiem opinie wydają także właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, dyrektor parku narodowego (jeśli kąpielisko jest w granicach parku), dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.

– Wyznaczone strefy do pływania, stały nadzór ratownika wodnego oraz inne udogodnienia, a przede wszystkim skrupulatna kontrola jakości wody przez sanepid, sprawiają że kąpieliska są miejscami, w których całe rodziny bez obaw mogą zażywać wypoczynku i rekreacji – zapewnia Edyta Nowacka , rzecznik prasowa RZGW w Bydgoszczy.

Kraina jezior i kanałów

Edyta Nowacka opisuje też walory krajobrazowe i wodniackie (z punktu widzenia motorowodniaków, żeglarzy i kajakarzy) tutejszych wód: - Dzięki mnogości jezior, kanałów i starorzeczy jest to bardzo malowniczy region. Poprzez Kanał Górnonotecki, wykorzystując Bydgoski Węzeł Wodny, wodniacy mogą dopłynąć do Jezior Pałuckich i dalej do wielkiego jeziora Gopło i Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.