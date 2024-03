Pogoda znów pokrzyżowała plany Abramczyk Polonii Bydgoszcz

Najpierw Polonia odwołała piątkowy sparing . - Ze względu na prognozowane opady deszczu, podjęta została decyzja o przykryciu toru folią. Będzie ona zakrywać nawierzchnię do niedzieli. Robimy wszystko, by XXXV Kryterium Asów odbyło się bez przeszkód - przekazał kilka dni temu bydgoski klub.

Sezon żużlowcy jeszcze się nie zaczął, a pogoda już daje się we znaki. Żużlowcy Abramczyk Polonii w piątek i sobotę mieli trenować wspólnie z zawodnikami Unii Leszno , ale nic z tego.

Poloniści szykowali się do sobotniego wyjazdu do Leszna, a Unia zapraszała kibiców na trybuny. Leszczyński klub zastrzegał jednak, by śledzić informacje związane z pogodą. W piątek okazało się, że i drugiego treningu nie będzie. - Ze względu na niekorzystne prognozy pogody sobotni mecz sparingowy został odwołany - przekazała Unia.