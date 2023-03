Pogrzeb mec. Witolda Burkera. Przyjaciele i rodzina pożegnali bydgoskiego adwokata [zdjęcia]

Witolda Burkera, bydgoskiego adwokata i pianistę jazzowego żegnali przyjaciele oraz rodzina. Do naszej redakcji wspomnienia o nim przysłał Zbigniew Michalak. Zaznaczył, że nie będzie to wykład historyczny, "z wieloma cytatami tych, którzy znali go osobiście i chcieliby teraz ratować, ulotne przecież przeżycia".

Witold Burker urodzony 3 czerwca 1942 roku, w Złoczowie, pod Lwowem, zawędrował do Bydgoszczy i wrósł w nią, od dzieciństwa na całą resztę życia. - Nie dotarłem do śladów jego edukacji na etapie szkoły podstawowej, ale o jego pobycie w szkole średniej, którą było Liceum Ogólnokształcące numer 1, przy Placu Wolności, słyszałem sporo - mówi Michalski.

Nestor bydgoskich adwokatów

Dusza muzyka

- Witold, który już grywał w Bydgoszczy na początku lat 60. z takimi kultowymi postaciami jak wspominany Andrzej Przybielski, Bogdan Ciesielski, Ryszard Gromek i kilku innych, między innymi w „Salamandrze” przy ulicy ks. Piotra Skargi, jak i pod nowym szyldem „Kosmos” od roku 1964. Do tamtego roku, Witold był częścią, dominującego wówczas nurtu, jakim był jazz tradycyjny, nowo-orleański - mówi Michalski. - Ciągnęło go jednak w inną stronę. Dowodem na to było granie free jazzu, najpierw w trio, a potem w kwartecie któremu przewodził. Grupę zawiązał w toruńskiej „Odnowie”, a skład w którym pojechali do Wrocławia , na festiwal „Jazz nad Odrą 1964” wyglądał nstp.