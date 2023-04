Pojazdami niczym z filmu Mad Max podróżowali po Himalajach. Opowiedzą o tym podczas Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2023 w Warszawie

Wheelchairtrip Himalayas Challenge

Takiego wyczynu nie dokonał wcześniej nikt na świecie!

Jak wyglądają łaziki zaprojektowane przez podróżników

- To był jedyny sposób na przewiezienie ich samolotem do Azji. Poleciały do Indii, skąd znajomy przewiózł je do Nepalu. Tam zostały przez nas odebrane i złożone w całość

Jakie warunki w Himalajach mieli Michał Woroch i Bartosz Mrozek

- Postanowiliśmy się jednak nie poddawać! I dostać się tak wysoko, jak było to możliwe, aby poczuć Himalaje, bo po to ruszyliśmy w tę podróż

Gdy dotarli do leżącej w pobliżu Annapurny wsi Manang, dowiedzieli się o niespodziewanych opadach śniegu. Okazało się, że nie ma szans na dotarcie do przełęczy Thorung La, gdyż prowadzące tam ścieżki oberwały się w wielu miejscach z powodu wcześniejszych ulewnych deszczy, a z powodu mrozu, pokryły się następnie lodem.

Wjechali i zrealizowali swoje marzenie

- Ostatnio zastanawiałem się, co sprawia, że czuję się silny. W moim przypadku to poczucie bierze się z faktu, że robię rzeczy krok po kroku, przesuwam granice własnego komfortu i jestem zdeterminowany, by coś sobie udowodnić. Dzięki temu wszystkiemu nie czuję się niepełnosprawny, choć w ten sposób lubią pisać o mnie media. A ja zawsze podczas wywiadów mam wrażenie, że tak naprawdę rozmawiamy o wolności, przyjaźni i marzeniach

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR - jaki program

Michał Woroch - kim jest

Podróżnik, fotograf, mówca motywacyjny. Laureat wielu nagród, w tym m.in. nagrody Kolosy 2019 w kategorii Wyczyn Roku przyznawanej przez Kapitułę Kolosów oraz Travelery National Geographic 2018 w kategorii Podróż Roku, za wyprawę 371 dni z Ziemi Ognistej na Alaskę. Wydawca i autor książki Krok po kroku. Z Ziemi Ognistej na Alaskę. Absolwent grafiki projektowej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu . Uznany jednym ze 100 najbardziej wpływowych Polaków z niepełnosprawnością. Organizator projektów podróżniczo-fotograficznych, w ramach których dotarł między innymi do Mongolii, Indii, Nepalu na Spitsbergen i do większości państw obu Ameryk. Relacje i zdjęcia z jego podróży ukazały się w polskiej oraz zagranicznej prasie: National Geographic, Adventure Journal, Explorersweb, Traveler, Podróże, Globetrotter, Zwierciadło i Duży Format.

Bartosz Mrozek - kim jest

Pasjonat gór i sportów ekstremalnych. Urodzony w 1975 r. mieszkaniec Zakopanego, narciarz, snowboarder, rowerzysta górski oraz pilot paralotniowy. W 2005 r. na skutek wypadku lotniczego doznał urazu rdzenia kręgowego. Na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim, dzięki specjalnie przystosowanemu urządzeniu monoski dalej jeździ na nartach, startuje w zawodach narciarstwa alpejskiego osób niepełnosprawnych. Jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski oraz uczestnikiem Pucharu Europy. Gdy zejdą śniegi przesiada się na czterokołowy elektryczny pojazd terenowy własnego pomysłu którym jeździ po górach albo zasiada za sterami szybowca, jest licencjonowanym pilotem szybowcowym. Można go spotkać na wodzie, lądzie lub w powietrzu czym pokazuje, że gdy ma się pasje, to żadne trudności nie są w stanie człowieka powstrzymać by robić to co się kocha.