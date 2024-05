Gospodarze liczyli na rewanż za porażkę sprzed blisko 2,5 roku. Wtedy w 1/8 finału Pucharu Polski Tłuchowia uległa Zawiszy 1:6. To był inny zespół z Tłuchowa, jeszcze grający w klasie okręgowej. Teraz to czołowa ekipa IV ligi. Jednak w środowe popołudnie musiał się zmierzyć z pokazem siły i skuteczności bydgoszczan. Niebiesko-czarni wykorzystali każde ich potknięcie i każdy ich błąd. Już do przerwy tłuchowianie stracili aż pięć goli.