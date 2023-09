Pokonał mistrza świata i zapewnił sobie wyjazd na igrzyska do Paryża. Kolejne podium Norberta Kobielskiego

Ten jest układany na podstawie zawodów klasyfikacyjnych. Okres kwalifikacji i budowania rankingów we wszystkich konkurencjach indywidualnych lekkoatletycznych trwa od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca przyszłego roku.

W Szwajcarii Kobielski w drodze po drugą lokatę zaliczył w pierwszych skokach 2.15 oraz 2.20 oraz w drugiej próbie 2.24. Mimo nieudanych skoków na 2.28 zawodnik MKS-u Inowrocław zajął – wspólnie z Włochem Stefano Sottile – drugie miejsce i zyskał cenne punkty do rankingu olimpijskiego. Co ciekawe, w pokonanym polu nasz skoczek zostawił m.in. mistrza świata z Budapesztu Gianmarco Tamberiego, który dopiero w trzeciej próbie pokonał 2.24 i zajął 4. miejsce.

Kobielski ma na koncie już pięć startów kwalifikacyjnych, w których zebrał 1248 punktów. Jak wyliczył Athletic News, taki wynik w rankingu kwalifikacyjnym do ostatnich MŚ w Budapeszcie dawał 14. miejsce (do Paryża pojedzie 32 skoczków). Dla Norberta Kobielskiego będzie to olimpijski debiut. Do tej pory lekkoatleta MKS Inowrocław dwa razy kwalifikował się na mistrzostwa świata: przed rokiem w Eugene odniósł kontuzję w kwalifikacjach, w tym roku w Budapeszcie zajął 10. miejsce.

Z regionu prawo startu w IO w Paryżu zapewniła sobie już także Ada Sułek, ale znakomita wieloboistka spodziewa się dziecka i nie wiadomo jeszcze kiedy wróci na tartan. Kandydatkami do biegania w sztafecie 4x400 m pań i mieszanej są bydgoszczanki Marika Popowicz-Drapała i Iga Baumgart-Witan, o wyjeździe na igrzyska marzą także skoczek o tyczce Paweł Wojciechowski oraz oszczepnik z Nakła Dawid Wegner, ale oni muszą jeszcze powalczyć o kwalifikacje.

W zawodach lekkoatletycznych w Paryżu w 2024 r. weźmie udział 1810 sportowców, w tym 905 kobiet i 905 mężczyzn . W przypadku zawodów indywidualnych do kwalifikacji może zakwalifikować się maksymalnie trzech zawodników z każdego kraju.