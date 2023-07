Policja bije na alarm! Na drogach Kujaw i Pomorza przybywa "wczorajszych" kierowców

W pierwszym przypadku mowa jest o zmotoryzowanych na kujawsko-pomorskich drogach, w których krwi wykryto ponad 0,5 promila alkoholu, co jest przestępstwem. W pierwszym półroczu policja zatrzymała na kujawsko-pomorskich drogach 1260 takich delikwentów (spadek 7,8-procentowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego).

W drugim przypadku w ręce mundurowych wpadło 2 tys. 26 kierowców jadących po użyciu alkoholu, jak popularnie nazywa się stężenie we krwi od 0,2 do 0,5 promila (wzrost o 10,8 proc. w porównaniu do 6 pierwszych miesięcy 2021 roku). Takie stężenie kwalifikuje się jako wykroczenie.

Jednocześnie policjanci ruchu drogowego garnizonu kujawsko-pomorskiego przeprowadzili w tym roku 357 tys. 390 kontroli na trzeźwość. W tym samym okresie roku ubiegłego było 304 tys. 100 kontroli.