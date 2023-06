Ta nagroda to Road Safety Performance Index (PIN) Award. A jeszcze do niedawna byliśmy w samym ogonie Europy, co jasno wynikało z raportów rady (ang. ETSC), a każdy z nas – kierowców – obserwował szaleństwa i absolutną głupotę bardzo wielu rodaków na drogach. Niestety nadal może obserwować, choć jak się wydaje rzadziej.

– Polska poczyniła największe postępy jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie stało się tak przypadkiem. Na ten sukces przełożyła się metodyczna praca w trzech obszarach: infrastruktury, edukacji i zmian legislacyjnych. Co ważne, bardzo dużo zależy od zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego: kierowców, rowerzystów czy pieszych – powiedział odbierając nagrodę w Brukseli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.