W wakacje wzrasta ryzyko wypadków drogowych, także na Kujawach i Pomorzu

4 osoby to dokładnie tyle ile zginęło w analogicznym okresie ubiegłorocznych wakacji. Za to o 11 mniej mamy teraz rannych – w sumie 24.

Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że latem (od początku czerwca do końca sierpnia) dochodzi do ok. 30 proc. wszystkich wypadków drogowych. Dobra słoneczna aura i sucha nawierzchnia dopinguje wielu kierowców do mocniejszego przyciśnięcia pedału gazu, co przekłada się na większą liczbą wypadków i kolizji.