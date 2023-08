Policja na lotnisku w Bydgoszczy. 19-latek i cztery osoby nieletnie przebywały na "terenie zielonym" PLB

Do niecodziennej interwencji doszło na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz im. Ignacego J. Paderewskiego. Pracownicy ochrony spostrzegli intruzów, którzy "bytowali" w terenie lotniska. Na miejsce konieczne okazało się wezwanie policji, ponieważ zauważone osoby nie zamierzały opuścić terenu portu lotniczego.

Z nieoficjalnych relacji ma wynikać, że intruzi przebywali na terenie lotniska "od dłuższego czasu". Na to miały wskazywać "ślady bytowania". Mowa o squatersach? Tego oficjalnie nie potwierdzają służby.

- W środę otrzymaliśmy zgłoszenie od pracowników ochrony Portu Lotniczego Bydgoszcz o przebywaniu, na terenie zielonym lotniska, mężczyzny, który nie chce go opuścić - mówi komisarz Lidia Kowalska, z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Skierowani na miejsce policjanci ze Szwederowa, na terenie nieużytkowanego budynku, zastali 19-latka oraz 4 osoby nieletnie. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie.

Jakie działania w tej sprawie (już po zawiadomieniu policji) podjął personel lotniska? Czy badane są procedury regulujące kwestie dostępu do infrastruktury i terenów pozostających pod zarządem PLB? Jak strzeżony jest dostęp do PLB? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do zarządu PLB. Czekamy na odpowiedź.