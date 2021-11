Policja ujawnia więcej drobnych kradzieży na stacjach paliw. Spada liczba przestępstw

Jak podaje serwis informacyjny "Monday News" - najwięcej tych czynów odnotowano na obszarze Warszawy i najbliższych okolic. Jak przekonują eksperci, kradzione jest nie tylko paliwo - złodzieje polują m.in. na alkohole i artykuły spożywcze, a ponadto wykorzystują niefrasobliwość klientów.

Od stycznia do września br. stwierdzono 1 405 przestępstw kradzieży na stacjach paliw. To o 120 mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku, kiedy odnotowano ich 1 525. Natomiast patrząc na statystyki dot. wykroczeń kradzieży, widać, że rok do roku odnotowano wzrost o około 8,5 proc. Ostatnio było ich 46 148, natomiast rok wcześniej – 42 544.