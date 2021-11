Ze Smreka zobaczysz szczyty Karkonoszy i dymy Turowa. Oto zdjęcia!

Wędrówka ze Stogu

Schronisko na górze

Schronisko na Stogu powstało z inicjatywy niemieckiej organizacji turystycznej RGV Riesengebirgsverein, doktora Josefa Siebelta, który był lekarzem uzdrowiskowym oraz możnego rodu Schaffgotschów. Do użytku oddano je w roku 1924 jako Heufuderbaude. Do zakończenia II światowej północna strona Gór Izerskich (podobnie jak całych Sudetów) znajdowała się w granicach Niemiec.

Jak iść

Na sąsiedni od Stogu Izerskiego szczyt – na czeski Smrk – można dojść zielonym szlakiem. Najpierw trzeba się wdrapać na sam szczyt Stogu Izerskiego, co spod schroniska zajmuje 15 minut. Do tzw. łącznika na Drodze Zofii (w siodle między oboma szczytami) jest ok. 20 min. Dalsza droga zielonym szlakiem do granicy polsko-czeskiej wymaga 20 minut marszu i kolejne 5 minut do szczytu Smrka i wieży widokowej.