Policja zapowiada kontrole na DK 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Radiowozy wyjadą na drogę w piątek OPRAC.: Aleksandra Pasis

Policjanci z wideorejestratorem są regularnie na patrolach DK10 NaM

To już kolejna akcja na DK 10 realizowana we współpracy policjantów z "drogówki" z czterech powiatów: bydgoskiego, toruńskiego, nakielskiego i lipnowskiego, bo to przez nie przebiega ta trasa.