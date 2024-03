Droga śmierci DK 10 w Kujawsko-Pomorskiem wciąż zbiera tragiczne żniwo. Nadmierna prędkość i wyprzedzanie są tu normą

Policjanci kontrolowali bezpieczeństwo na całej trasie nr 10 przebiegającej przez województwo kujawsko-pomorskie (patrząc z zachodu na wschód), przez powiaty nakielski, bydgoski, toruński i lipnowski. Wyniki akcji „Bezpieczna Droga DK 10 – Prędkość i Wyprzedzanie” dają do myślenia – bardzo wielu zmotoryzowanych nie przestrzega przepisów. Trudno zatem się dziwić, że tak często dochodzi do groźnych, bywa że tragicznych wypadków.

Na „dziesiątce” błędy kosztują życie

- Droga numer 10 jest specyficzna, bo natężenie ruchu jest ogromne. Na wielu odcinkach nie ma utwardzonych poboczy. Z tych powodów trzeba nią jechać w jednym ciągu pojazdów i nie wyprzedzać, bo to po prostu się nie opłaca, skoro za chwilę takie auto musi wpasować się w lukę innych. Co gorsza, wyprzedzanie jest tu bardzo ryzykowane – wyjaśnia podkom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.

Nie trzeba zresztą policyjnej akcji, by zorientować się, że przynajmniej duża część kierowców za nic ma reguły prawa i zdrowy rozsądek – wciąż przekracza dozwoloną prędkość, wyprzedza nie biorąc pod uwagę, że z przeciwka szybko zbliżają się inne pojazdy, albo ignorując podwójną ciągłą linię.

Bardzo dobrze widać to na wszystkich drogach pozamiejskich (DK 10 nie jest tu wyjątkiem), natomiast w terenie zabudowanym tej kultury i szacunku dla prawa jest jakby więcej, zwłaszcza przed przejściami dla pieszych. Bo też, nie miejmy złudzeń, w ruchu miejskim łatwiej można otrzymać mandat, a ten za naruszenie bezpieczeństwa pieszych może zaboleć – za „jednym zamachem” 1500 zł plus 15 punktów karnych.

- Średnio co trzeci dzień mamy śmierć na drodze. Powodem są błędy kierowców, pieszych lub innych uczestników ruchu drogowego. Kolejne czynniki wpływające na te tragedie to stan infrastruktury drogowej, natężenie ruchu i warunki pogodowe – wyliczał podczas poniedziałkowej Sesji Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński. Wyraził nadzieję, że oddanie do użytku trasy S10 poprawi bezpieczeństwo.