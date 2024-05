Akcja "Bezpieczny pieszy w Bydgoszczy". Dron rejestrował wykroczenia. Posypały się mandaty

Akcja "Bezpieczny pieszy" jest organizowana w celu poprawy bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Policjanci zwracali uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też na zachowanie samych przechodniów.

Do działań wykorzystali policyjnego drona, przy pomocy którego obserwowali ruch w rejonie ul. Michała Kleofasa Ogińskiego w Bydgoszczy.

Podczas całodniowych działań bydgoscy policjanci ujawnili 92 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami wobec pieszych, a także 68 wykroczeń popełnionych przez samych niezmotoryzowanych.

- Dwóch niechronionych uczestników ruchu drogowego zostało ukaranych mandatem karnym, a 66 policjanci pouczyli. Natomiast w odniesieniu do zmotoryzowanych to dla 68 z nich skończyło się to mandatem karnym, dla 21 pouczeniem. Funkcjonariusze skierowali również 3 wnioski o ukaranie kierujących do sądu - mówi mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.