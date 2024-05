- Policjanci, którzy na co dzień realizują zadania w pionie prewencji i pionie kryminalnym mieli okazję sprawdzenia się w sytuacji, gdy koniecznym jest podjęcie interwencji i niesienie pomocy osobie w przypadku zatrzymania krążenia oraz sprawdzenia swojej wiedzy rozwiązując test - wyjaśnia nadkom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Warte zaznaczenia jest to, że jedna z policyjnych drużyn, a chodzi o włocławską ekipę, w drodze na eliminacje do Bydgoszczy była świadkiem wypadku na S 10 w okolicy Torunia i już tam swoje praktyczne umiejętności z zakresu ratownictwa wykorzystała udzielając pomocy poszkodowanemu w tym zdarzeniu drogowym aż do czas przyjazdu służb medycznych.