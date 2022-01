Policja ze Świecia zniechęca do wchodzenia na zamarznięte akweny, a strażacy zachęcają do budowy bezpiecznych lodowisk

- Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. Pamiętajmy, że najsłabszy jest w pobliżu miejsc porośniętych trawą, trzciną oraz przy brzegach – uczula Joanna Tarkowska, rzecznik prasowa policji w Świeciu - Poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie! Bardzo ważne jest, aby wybierając się na lód poinformować o tym najbliższych, powiedzieć, gdzie będziemy i kiedy planujemy wrócić oraz wziąć ze sobą telefon komórkowy. Dotyczy to wszystkich. Szczególny apel kierujemy do wędkarzy, których może zmylić rutyna i przekonanie o wieloletnim doświadczeniu.

Najlepsze dla łyżwiarzy są sztuczne lodowiska. Gotowość do ich budowy zgłaszają strażacy ze Świecia.

- Potrzebna nam pisemna prośba dyrektora szkoły lub zarządcy terenu o wsparcie, zgoda na pobór wody oraz zgoda właściciela terenu na wylanie lodowiska – informują na swoim portalu. - Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie terenu przez zgłaszającego: wyrównana nawierzchnia, usypane bandy z piasku, śniegu lub inne ograniczniki, barierki.

Pomocy w przygotowaniu lodowiska udzieli najbliższa jednostka ratowniczo-gaśnicza w uzgodnionym terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na lodowisku odpowiada organizator lodowiska.