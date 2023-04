Policjanci doskonalili jazdę na motocyklach na bydgoskim kartodromie [zdjęcia, wideo]

Zajęcia z doskonalenia technik jazdy odbywały się na zamkniętym terenie Kartodromu PZMot przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Uczestniczyli w nich funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego komend policji wojewódzkiej i miejskiej w Bydgoszczy. Były to już kolejne takie praktyczne ćwiczenia. W ich trakcie trenowano: jazdę slalomem między pachołkami, szybką zmianę toru jazdy, awaryjne hamowanie, omijanie przeszkód oraz dynamiczne pokonywanie zakrętów.

- W szkoleniu uczestniczyło 24 policjantów ruchu drogowego, którzy na co dzień pełnią służbę na motocyklach służbowych. Przyznają oni, że jazda na motorze to nie tylko obowiązek, ale również pasja. To jest służba dla pasjonatów, którzy kochają motocykle i lubią nimi jeździć - komentuje asp. szt. Remigiusz Rakowski.