Policjanci z Tucholi razem ze strażakami kontrolują wypoczywających na wodzie

NOWE Inowrocław. Pątnicy z parafii Zwiastowania NMP wyruszyli na pielgrzymkowy szlak na Jasną Górę w Częstochowie. Zdjęcia

Przełom lipca i sierpnia, to co roku czas pieszych pielgrzymek do Częstochowy. Na Jasną Górę wyruszyli 28 lipca m. in. uczestnicy pielgrzymki promienistej z parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu.