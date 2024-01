Policjant z powiatu świeckiego adoptował psa, którego właściciel zginął w wyniku pożaru

Przy domu przedstawiciele służb mundurowych zauważyli budę. A raczej obiekt, który miał służyć jako buda dla psa. - Zwierzę było trzymane w surowych warunkach , na ciężkim łańcuchu, przy budowli która tylko z nazwy przypominała budę i z pewnością nie dawała wystarczającej ochrony przed porywistym i mroźnym wiatrem – tłumaczy Joanna Tarkowska , oficer prasowy KPP w Świeciu. - Zziębnięty i wychudzony piesek, o łagodnym usposobieniu, od razu zaskarbił sobie sympatię policjanta. Gdy ten ściągnął rękawiczkę, aby go pogłaskać, pies od razu ją pochwycił i nie chciał jej oddać - dodaje.

Zazwyczaj w takich przypadkach pies pozbawiony opiekuna powinien trafić do schroniska. Jednak funkcjonariuszowi zmiękło serce. Wykonał telefon do rodziny, od której dostał zielone światło, by przynajmniej na chwilę zaopiekować się psem, który w domu funkcjonariusza otrzymał imię Teodor.