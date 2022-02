Policjant ze Skępego zatrzymany za posiadanie i wytwarzanie marihuany został wydalony ze służby. Sprawa w sądzie we Włocławku

Pod koniec września 2021 w Sądzie Rejonowym w Radziejowie odbyła się pierwsze posiedzenie w sprawie byłego policjanta ze Skępego. Sędzia Patrycja Adekunbi wydała wyrok - 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 10 lat.

- To surowy wyrok - powiedział mecenas Stelios Alewas, obrońca byłego policjanta. - To tylko 27 gramów marihuany, czyli miesiąc leczenia pana Kamila. Pan Kamil od 2018 roku, z powodu pracy, leczy się na nerwicę. Jest pacjentem kliniki konopnej.

Przypomnijmy. W 2020 roku w domu jednego z funkcjonariuszy lipnowskiej komendy znaleziono narkotyki i sprzęt do uprawy marihuany. Sprawą zajmowali się śledczy z Radziejowa, którzy czekali na opinię biegłych, czy znaleziony w domu policjanta susz i konopie, to narkotyki. Kamil K. jednak od razu musiał pożegnać się z odznaką.

Dopiero w kwietniu 2021 roku przyszła wyczekiwana ekspertyza, która potwierdziła przeczucia śledczych, zabezpieczony susz to 27 g marihuany. Ponadto w jego domu znaleziono także profesjonalną aparaturę do wytwarzania narkotyków. - Mężczyzna tłumaczył, że nie hodował i nie wytwarzał żadnej marihuany, to były zioła, bo sam pasjonuje się ziołolecznictwem – powiedział nam wówczas Waldemar Kwiatkowski, szef prokuratury w Radziejowie.