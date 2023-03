Policyjny pies wytropił złodziei w Świeciu. Co zrobić, by w czasie świąt nie paść ofiarą włamywaczy?

Do kradzieży z włamaniem doszło na terenie jednego z mieszkań na terenie Świecia. Skradziono sprzęt RTV AGD . - Na miejsce został wezwany przewodnik z psem tropiącym. Po przejściu około 500 metrów pies doprowadził nas do sprawców tego zdarzenia. Na miejscu był też skradziony sprzęt - tłumaczy mł. asp. Damian Ejankowski , pełniący obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Emir znajduje nie tylko włamywaczy

Emir służy w policji od sześciu lat. - To owczarek belgijski. Jest wytresowany do wyszukiwania śladów ludzkich – mówi mł. asp. Damian Trochowski , funkcjonariusz KPP w Świeciu. Opiekun Emira wspomina też jesienną akcję, która dzięki Emirowi zakończyła się szczęśliwie dla starszego mężczyzny. - Pan przyjechał na grzyby i zgubił się w lesie. Dzięki Emirowi znalazł się cały i zdrowy - wspomina Damian Trochowski .

Wyjeżdżasz na święta? Pamiętaj o kilku zasadach

Zapytaliśmy funkcjonariuszy ze Świecia co zrobić, by nie paść ofiarą kradzieży, w czasie nadchodzących świąt wielkanocnych?

- Jeśli planujemy wyjazd, warto zabezpieczyć swoje mieszkania. Upewnijmy się, że zamknęliśmy wszystkie okna i drzwi. Jeśli nie mamy alarmu, poprośmy sąsiadów, lub członków rodziny o to, by mieli oko na nasze lokum. Proponujemy nie chwalić się w mediach społecznościowych zdjęciami z wyjazdu. Jeśli jednak mamy taką potrzebę, radzimy, by zrobić to po powrocie - odpowiada Damian Ejankowski.